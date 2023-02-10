Путин поручил повысить доступность ипотеки на строительство деревянных домов

Ипотеку на деревянные дома следует сделать более доступной для россиян, а также стоит подумать над использованием в этом сегменте механизма эскроу-счетов. На это указал президент России Владимир Путин в процессе совещания на тему развития лесопромышленности.
Он отметил необходимость поддержать внутренний спрос на продукцию данной отрасли. В том числе увеличить объем и доступность ипотечных кредитов по сооружению индивидуальных домов из древесины.
В связи с этим глава государства призвал кабинет министров совместно с корпорацией «ДОМ.РФ», Банком России и Госдумой предельно быстро принять необходимые решения.