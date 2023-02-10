Китайские ученые связали землетрясения в Турции с замедлением вращения ядра Земли

Разрушительные землетрясения в Турции могли произойти из-за замедления вращения ядра Земли. Эту особенность обнаружили ученые-геологи И Ян и Сяодун Сун из Пекинского университета.
Исследование появилось несколько дней назад. Специалисты заметили, что ядро Земли в последнее десятилетие замедлило свое вращение. Они предположили, что в будущем ядро может либо вовсе прекратить движение, либо начать вращаться в обратную сторону, пишет World Today News.
В то же время в Национальном институте астрономических исследований, который расположен в Египте, призвали не торопиться с выводами. Глава отдела сейсмологии Джад Мохамед Аль-Хади считает, что исследование китайских ученых требует дополнительного изучения. По словам специалиста, если расчеты подтвердятся, обрушения будут происходить во всех частях мира.