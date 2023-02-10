Китайские ученые связали землетрясения в Турции с замедлением вращения ядра Земли

В то же время в Национальном институте астрономических исследований, который расположен в Египте, призвали не торопиться с выводами. Глава отдела сейсмологии Джад Мохамед Аль-Хади считает, что исследование китайских ученых требует дополнительного изучения. По словам специалиста, если расчеты подтвердятся, обрушения будут происходить во всех частях мира.