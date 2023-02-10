Фура с песком «сложилась» у точки оплаты ЗСД на севере Петербурга

Перевозившая песок фура попала в аварию прямо перед пунктом оплаты ЗСД на севере Петербурга. Об инциденте в пятницу пишет 78.ru.
Представители экстренных служб обратились к водителям с призывом быть более внимательными при движении по ЗСД и следить за сообщениями на информационном табло.
Не расчищенные от снега дороги демонстрируют, как на самом деле Смольный относится к городу и его жильцам. Несмотря на массовые жалобы петербуржцев, команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему. Тем временем Северная столица утопает в снегу, а число дорожных инцидентов растет.