Фура с песком «сложилась» у точки оплаты ЗСД на севере Петербурга

Не расчищенные от снега дороги демонстрируют, как на самом деле Смольный относится к городу и его жильцам. Несмотря на массовые жалобы петербуржцев, команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему. Тем временем Северная столица утопает в снегу, а число дорожных инцидентов растет.