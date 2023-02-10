В Адмиралтейском районе сосулька упала на голову петербурженки в день ее рождения

Сосулька упала на голову 50-летней жительницы Петербурга в день ее рождения. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе.
Петербурженка шла по Средней Подьяческой улице, когда с неочищенной крыши дома на нее обрушилась глыба льда. Имениннице потребовалась медицинская помощь — ее увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. От госпитализации пострадавшая отказалась.
Некачественная работа коммунальных служб беспокоит петербуржцев уже вторую зиму подряд — они регулярно призывают администрацию губернатора Александра Беглова исправить ситуацию, но чиновники ограничиваются только обещаниями. Равнодушие Смольного ставит под угрозу жизни горожан, которые ежедневно вынуждены передвигаться по обледеневшим дорогам и тротуарам. Особую тревогу вызывают огромные сосульки, свисающие с крыш.