В Адмиралтейском районе сосулька упала на голову петербурженки в день ее рождения

Петербурженка шла по Средней Подьяческой улице, когда с неочищенной крыши дома на нее обрушилась глыба льда. Имениннице потребовалась медицинская помощь — ее увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. От госпитализации пострадавшая отказалась.