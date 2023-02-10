Опасные насекомые атаковали болельщиков на матче с участием команды Криштиану Роналду

Встреча, проходившая в Мекке, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Аль-Насра». Болельщиков на стадионе во время матча атаковали опасные насекомые. Они ползали по спинам фанатов, а также по сидениям. Однако болельщики все равно смогли в полной мере насладиться выступлением Роналду, передает Telegram-канал Baza.