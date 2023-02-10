Опасные насекомые атаковали болельщиков на матче с участием команды Криштиану Роналду

Опасные насекомые атаковали болельщиков, наблюдавших матч очередного тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу с участием «Аль-Насра», капитаном которого является португалец Криштиану Роналду. Стоит отметить, что звездный ветеран сделал покер в ворота «Аль-Вахды».
Встреча, проходившая в Мекке, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Аль-Насра». Болельщиков на стадионе во время матча атаковали опасные насекомые. Они ползали по спинам фанатов, а также по сидениям. Однако болельщики все равно смогли в полной мере насладиться выступлением Роналду, передает Telegram-канал Baza.
Роналду официально стал футболистом «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, напоминает «360». Португалец подписал двухлетний контракт на рекордную сумму в 200 млн евро. Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.