Рогов: российские силы своевременно пресекают попытки прорыва ВСУ в Запорожской области

Российские силы своевременно отбивают попытки прорыва диверсантов ВСУ в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, противник предпринимает подобные попытки ежедневно. При этом украинским ДРГ не удается добиться успеха из-за грамотных действий российских сил, передает ТАСС.
«Наши ребята хорошо знают и чувствуют линию фронта, поэтому ничего у противника не получается», — объяснил он.
Рогов добавил, что иногда о подозрительных передвижениях у линии фронта информируют местные жители.