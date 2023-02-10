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Рогов: российские силы своевременно пресекают попытки прорыва ВСУ в Запорожской области

Армия
Рогов: российские силы своевременно пресекают попытки прорыва ВСУ в Запорожской области

Российские силы своевременно отбивают попытки прорыва диверсантов ВСУ в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, противник предпринимает подобные попытки ежедневно. При этом украинским ДРГ не удается добиться успеха из-за грамотных действий российских сил, передает ТАСС.

«Наши ребята хорошо знают и чувствуют линию фронта, поэтому ничего у противника не получается», — объяснил он.

Рогов добавил, что иногда о подозрительных передвижениях у линии фронта информируют местные жители.
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