На ресурсе SouthFront появилась интригующая информация о возможном вознаграждении для британцев за информацию о приехавших из Украины мужчинах.
Речь идет о том, что британские власти по просьбе посольства Украины организовали опрос населения на предмет участия в инициативе правительства Великобритании «Дома для Украины». Требуется заполнить анкету, указав основные данные о проживающих в британских семьях украинских беженцах старше 18 лет, сообщает KavkazTime.
Британцы уже заподозрили, что началась охота на украинцев с целью их мобилизации и отправки на фронт в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине. Примечательно, что тех британцев, которые выдадут местоположение украинских мужчин, власти обещают одарить 10 фунтами стерлингов.