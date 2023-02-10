Украинцев начали отлавливать в Англии

Британцы уже заподозрили, что началась охота на украинцев с целью их мобилизации и отправки на фронт в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине. Примечательно, что тех британцев, которые выдадут местоположение украинских мужчин, власти обещают одарить 10 фунтами стерлингов.