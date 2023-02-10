Архитектор Лагутин назвал самые опасные виды перепланировок в квартире

Некоторые виды перепланировки категорически нельзя делать, так как они угрожают безопасности жителей как одной квартиры, так и всего дома. Об этом заявил архитектор Константин Лагутин.
Эксперт утверждает, что чаще всего собственники квартир хотят снести несущие перегородки, однако делать это запрещено. Кроме того, опасным видом перепланировки квартиры является перенос «мокрых зон» в другие части жилья. Лагутин подчеркивает, что перенос сантехники может привести к возникновению серьезных технических проблем в процессе эксплуатации, сообщает РИАМО.
Наконец, опасным считается расширение пространства комнаты за счет ее объединения с балконом. По словам архитектора, это приводит к значительному похолоданию в помещении. Специалист рекомендует расширять помещение за счет визуальных приемов — установки зеркал или фальш-двери.