Архитектор Лагутин назвал самые опасные виды перепланировок в квартире

Эксперт утверждает, что чаще всего собственники квартир хотят снести несущие перегородки, однако делать это запрещено. Кроме того, опасным видом перепланировки квартиры является перенос «мокрых зон» в другие части жилья. Лагутин подчеркивает, что перенос сантехники может привести к возникновению серьезных технических проблем в процессе эксплуатации, сообщает РИАМО.