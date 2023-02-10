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Турция отказалась от помощи Греции в ликвидации последствий землетрясения

Политика
Турция отказалась от помощи Греции в ликвидации последствий землетрясения

Министерство иностранных дел Кипра сообщило об отказе турецких властей от помощи в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 6 февраля. Соответствующее заявление появилось в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Согласно публикации, изначально Анкара поддержала инициативу Никосии по отправке спасательной команды в зону происшествия. Однако позже правительство Турции «любезно отклонило» помощь соседнего государства, отметили в кипрском МИД.

«Предложение остается в силе!» — добавили представители ведомства.

При этом стало известно, что Никосия связалась с Анкарой еще 8 февраля. Республика предложила отправить спасателей, выполняя обязательства в рамках механизма гражданской защиты Европейского союза.

Ранее стало известно о возрастании количества жертв землетрясения до 18 991. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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