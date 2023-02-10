Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Путин осмотрел шишечный цех завода под Архангельском и оставил сотрудникам свой автограф

Политика
Путин осмотрел шишечный цех завода под Архангельском и оставил сотрудникам свой автограф

Президент России Владимир Путин посетил Устьянский деревообрабатывающий комплекс и оставил свой отзыв сотрудникам.

Завод в Архангельской области является крупнейшим предприятием отрасли в стране.

«Все удивительно по-хозяйски! 10.02.2023», — написал Путин на деревянной панели, изготовленной на заводе.

Путин осмотрел производственные цеха, ознакомился с деталями технологического процесса и образцами продукции завода. Посещение предприятия проходит в рамках рабочей поездки российского президента в архангельскую область. Позже он встретится с главой региона Александром Цыбульским и проведет конференцию о развитии промышленности.
архангельская область лесная промышленность путин
Военкоры ФАН
Лучшие в аду