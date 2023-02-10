Путин осмотрел шишечный цех завода под Архангельском и оставил сотрудникам свой автограф

Путин осмотрел производственные цеха, ознакомился с деталями технологического процесса и образцами продукции завода. Посещение предприятия проходит в рамках рабочей поездки российского президента в архангельскую область. Позже он встретится с главой региона Александром Цыбульским и проведет конференцию о развитии промышленности.