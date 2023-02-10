Стоматолог Савинова призвала менять зубную щетку после заражения ОРВИ

Зубную щетку необходимо заменить после ОРВИ, чтобы избежать повторного заражения заявила врач-стоматолог Наталия Савинова.
Медик отметила, что оставшиеся на зубной щетке бактерии после перенесенного вирусного заболевания могут вызвать повторное заражение.
«Именно поэтому после болезни щетку нужно заменить», — сказала стоматолог «Газете.Ru».
Эксперт напомнила, что в целом же зубную щетку можно использовать не дольше трех месяцев. Заменять ее раньше срока необходимо не только в случае болезни. Щетка станет непригодной, когда упадет на пол или на другую загрязненную поверхность. Выбросить ее также следует, если щетинки потемнели, на них появился налет или плесень, добавила Савинова.