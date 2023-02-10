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Стоматолог Савинова призвала менять зубную щетку после заражения ОРВИ

Общество
Стоматолог Савинова призвала менять зубную щетку после заражения ОРВИ

Зубную щетку необходимо заменить после ОРВИ, чтобы избежать повторного заражения заявила врач-стоматолог Наталия Савинова.

Медик отметила, что оставшиеся на зубной щетке бактерии после перенесенного вирусного заболевания могут вызвать повторное заражение.

«Именно поэтому после болезни щетку нужно заменить», — сказала стоматолог «Газете.Ru».

Эксперт напомнила, что в целом же зубную щетку можно использовать не дольше трех месяцев. Заменять ее раньше срока необходимо не только в случае болезни. Щетка станет непригодной, когда упадет на пол или на другую загрязненную поверхность. Выбросить ее также следует, если щетинки потемнели, на них появился налет или плесень, добавила Савинова.
Наталия Савинова ОРВИ зубная щетка
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