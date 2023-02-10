Стоматолог Савинова призвала менять зубную щетку после заражения ОРВИ

Эксперт напомнила, что в целом же зубную щетку можно использовать не дольше трех месяцев. Заменять ее раньше срока необходимо не только в случае болезни. Щетка станет непригодной, когда упадет на пол или на другую загрязненную поверхность. Выбросить ее также следует, если щетинки потемнели, на них появился налет или плесень, добавила Савинова.