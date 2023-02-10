Совместный военный комитет Ливии утвердил механизм вывода зарубежных сил из страны

Каир, 10 февраля. Ливийский Совместный военный комитет (СВК) «5+5» утвердил механизм координации действий по выводу из страны зарубежных боевиков и наемников. Об этом сообщил глава Миссии ООН по поддержке североафриканского государства (МООНПЛ) Абдулай Батили.
В заявлении по итогам двухдневных заседаний СВК, прошедших в столице Египта, дипломат отметил, что принятый механизм включает также содействие представителей соседних Судана и Нигера. По словам Батили, этот шаг позволит осуществить совместную координацию и обмен данными для облегчения полного вывода из Ливии иностранных сил.
Между тем существуют серьезные политические препятствия процессу изгнания сотен зарубежных боевиков, которые в настоящий момент находятся на территории североафриканского государства. За последние три года в Ливии наблюдается снижение прямых вооруженных столкновений, однако политическая борьба между различными партиями за правительственные портфели и контроль над природными ресурсами все еще продолжается.
Кроме того, оптимистичные прогнозы главы МООНПЛ кажутся сомнительными ввиду того, что, несмотря на принятие в октябре 2021 года дорожной карты по выводу иностранных сил, ситуация все это время оставалась неизменной. В частности, Турция продолжает направлять в Ливию группы наемников, численность которых уменьшилась за весь период крайне незначительно.