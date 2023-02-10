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Совместный военный комитет Ливии утвердил механизм вывода зарубежных сил из страны

Весь мир
Совместный военный комитет Ливии утвердил механизм вывода зарубежных сил из страны

Каир, 10 февраля. Ливийский Совместный военный комитет (СВК) «5+5» утвердил механизм координации действий по выводу из страны зарубежных боевиков и наемников. Об этом сообщил глава Миссии ООН по поддержке североафриканского государства (МООНПЛ) Абдулай Батили.

В заявлении по итогам двухдневных заседаний СВК, прошедших в столице Египта, дипломат отметил, что принятый механизм включает также содействие представителей соседних Судана и Нигера. По словам Батили, этот шаг позволит осуществить совместную координацию и обмен данными для облегчения полного вывода из Ливии иностранных сил.

Между тем существуют серьезные политические препятствия процессу изгнания сотен зарубежных боевиков, которые в настоящий момент находятся на территории североафриканского государства. За последние три года в Ливии наблюдается снижение прямых вооруженных столкновений, однако политическая борьба между различными партиями за правительственные портфели и контроль над природными ресурсами все еще продолжается.

Кроме того, оптимистичные прогнозы главы МООНПЛ кажутся сомнительными ввиду того, что, несмотря на принятие в октябре 2021 года дорожной карты по выводу иностранных сил, ситуация все это время оставалась неизменной. В частности, Турция продолжает направлять в Ливию группы наемников, численность которых уменьшилась за весь период крайне незначительно.
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