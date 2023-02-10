Совместный военный комитет Ливии утвердил механизм вывода зарубежных сил из страны

Между тем существуют серьезные политические препятствия процессу изгнания сотен зарубежных боевиков, которые в настоящий момент находятся на территории североафриканского государства. За последние три года в Ливии наблюдается снижение прямых вооруженных столкновений, однако политическая борьба между различными партиями за правительственные портфели и контроль над природными ресурсами все еще продолжается.