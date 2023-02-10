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Хирург Двинских заявил, что современные медики могли бы спасти жизнь писателя Пушкина

Общество
Хирург Двинских заявил, что современные медики могли бы спасти жизнь писателя Пушкина

Возможности современной медицины позволили бы сохранить жизнь писателя Александра Пушкина. Об этом сообщил хирург Иван Двинских.

По его словам, у поэта был крепкий и сильный организм, так как после серьезного ранения он смог прожить еще 46 часов. У Пушкина была перебита шейка бедра, раздроблены крестцовая и бедренная кости, а также травмированы мягкие ткани.

«Я думаю, что мы спасли бы Александра Сергеевича. Единственное, могла бы остаться неврологическая симптоматика», — приводит слова Двинских Telegram-канал kp.ru.

Он добавил, что в современных условиях писателю бы остановили кровотечение, дали обезболивающий препарат, а также провели ревизию брюшной полости, таза и кишок. При необходимости Пушкину пришлось бы сделать переливание крови.
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