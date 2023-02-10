Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сестра актрисы Ханде Эрчел усыновит осиротевшего после землетрясения в Турции ребенка

Общество
Сестра актрисы Ханде Эрчел усыновит осиротевшего после землетрясения в Турции ребенка

Сестра исполнительницы главной роли в сериале «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел Гамзе готова взять на себя обязательства по опеке над ребенком, потерявшим родителей при землетрясении в Турции.

Об этом стало известно из уведомления от службы опеки, которым поделился в социальных сетях муж Гамзе Джанер.

«Предупреждение: ваш запрос будет обработан Областным управлением по делам семьи и социальных служб в городе вашего проживания. После получения вашего запроса наше соответствующее управление свяжется с вами», — говорится в сообщении.

Примечательно, что сестра турецкой актрисы уже воспитывает ребенка, борющегося с онкологическим заболеванием.
постучись в мою дверь эрчел землетрясение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду