Сестра актрисы Ханде Эрчел усыновит осиротевшего после землетрясения в Турции ребенка

Сестра исполнительницы главной роли в сериале «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел Гамзе готова взять на себя обязательства по опеке над ребенком, потерявшим родителей при землетрясении в Турции.
Об этом стало известно из уведомления от службы опеки, которым поделился в социальных сетях муж Гамзе Джанер.
«Предупреждение: ваш запрос будет обработан Областным управлением по делам семьи и социальных служб в городе вашего проживания. После получения вашего запроса наше соответствующее управление свяжется с вами», — говорится в сообщении.
Примечательно, что сестра турецкой актрисы уже воспитывает ребенка, борющегося с онкологическим заболеванием.