Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Путин назначил новым послом на Кубе Виктора Коронелли

Политика
Путин назначил новым послом на Кубе Виктора Коронелли

Президент РФ Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом России на Кубе и Багамских островах по совместительству Виктора Коронелли. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Коронелли заменит на посту посла на Кубе Андрея Гуськова, который покинул должность по указу главы государства.

«Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Куба», — сказано в документе.

Ранее стало известно, что Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ.
путин куба посол
Военкоры ФАН
Лучшие в аду