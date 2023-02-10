Путин назначил новым послом на Кубе Виктора Коронелли

Президент РФ Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом России на Кубе и Багамских островах по совместительству Виктора Коронелли. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Коронелли заменит на посту посла на Кубе Андрея Гуськова, который покинул должность по указу главы государства.
«Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Куба», — сказано в документе.
Ранее стало известно, что Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ.