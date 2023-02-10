Свинка Пеппа лишила алтайского предпринимателя 10 тыс. рублей

Узнав о нарушении авторских прав, британская фирма тут же подала в суд на опрометчивого бизнесмена. Рассмотрев дело, Михайловский суд вынес решение в пользу истца. Теперь алтайский бизнесмен должен будет заплатить иностранцам 10 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.