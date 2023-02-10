Свинка Пеппа лишила алтайского предпринимателя 10 тыс. рублей

Предпринимателя из Алтайского края оштрафовали за использование образа Свинки Пеппы. Суд обязал его выплатить британской компании 10 000 рублей. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
Как пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо», компания из Соединенного Королевства, владеющая правами на мультфильм «Свинка Пеппа», подала в суд на жителя Михайловского района Алтайского края за нарушение авторских прав.
Оказалось, что в торговой точке ответчика сбывали мягкую игрушку, которая имела вид персонажа из мультфильма. При изготовлении игрушки был использован образ младшего брата популярного парнокопытного млекопитающего, молодого кабана Джорджа.
Узнав о нарушении авторских прав, британская фирма тут же подала в суд на опрометчивого бизнесмена. Рассмотрев дело, Михайловский суд вынес решение в пользу истца. Теперь алтайский бизнесмен должен будет заплатить иностранцам 10 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.