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Свинка Пеппа лишила алтайского предпринимателя 10 тыс. рублей

Происшествия
Свинка Пеппа лишила алтайского предпринимателя 10 тыс. рублей

Предпринимателя из Алтайского края оштрафовали за использование образа Свинки Пеппы. Суд обязал его выплатить британской компании 10 000 рублей. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Как пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо», компания из Соединенного Королевства, владеющая правами на мультфильм «Свинка Пеппа», подала в суд на жителя Михайловского района Алтайского края за нарушение авторских прав.

Оказалось, что в торговой точке ответчика сбывали мягкую игрушку, которая имела вид персонажа из мультфильма. При изготовлении игрушки был использован образ младшего брата популярного парнокопытного млекопитающего, молодого кабана Джорджа.

Узнав о нарушении авторских прав, британская фирма тут же подала в суд на опрометчивого бизнесмена. Рассмотрев дело, Михайловский суд вынес решение в пользу истца. Теперь алтайский бизнесмен должен будет заплатить иностранцам 10 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.
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