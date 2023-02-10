Историк Гольдин: Запад не собирается оплачивать все «хотелки» президента Зеленского

Запад не планирует удовлетворять все аппетиты президента Владимира Зеленского, тем более с первого раза. Интересы Украины для НАТО стоят на одном из последних мест, заявил русский историк, публицист, преподаватель МАДИ Аркадий Гольдин в беседе с корреспондентом ФАН.
Страны НАТО уже предоставили Киеву военную, экономическую, гуманитарную и другую помощь на 120 млрд долларов. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.
По его словам, Соединенные Штаты, как ключевая страна НАТО, играют незаменимую роль в этих усилиях. По мнению Гольдина, Столтенберг лишний раз подтвердил заинтересованность Североатлантического альянса в эскалации военного конфликта.
«Чем больше объемы военной помощи со стороны НАТО, тем сложнее будет в случае поражения Украины объяснить обществу смысл этих затрат. Конечно, Альянс приложит максимальные усилия к тому, чтобы не допустить краха Киева.
Вместе с тем это не означает, что все аппетиты президента Зеленского Запад будет удовлетворять, тем более с первого раза. Интересы "незалежной" для НАТО стоят на одном из последних мест, минимизация потерь ВСУ приоритетом точно не является», — подытожил Аркадий Гольдин.
Ранее подполковник Алексей Селиванов обозначил ФАН роль разведки США в конфликте на Украине. По словам эксперта, она является глазами, ушами и мозгом ВСУ.