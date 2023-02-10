Историк Гольдин: Запад не собирается оплачивать все «хотелки» президента Зеленского

Запад не планирует удовлетворять все аппетиты президента Владимира Зеленского, тем более с первого раза. Интересы Украины для НАТО стоят на одном из последних мест, заявил русский историк, публицист, преподаватель МАДИ Аркадий Гольдин в беседе с корреспондентом ФАН.