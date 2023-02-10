В ООН отреагировали на убийство российских пленных на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило свою озабоченность Киеву в связи со случаями расправ над российскими пленными, сообщила спикер УВКПЧ Марта Уртадо.
В комментарии ТАСС она заверила, что представители миссии ООН фиксируют все сообщения о нарушении гуманитарного права на территории Украины.
«Мы выразили озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных Вооруженными силами Украины», — сказала Уртадо.
По ее словам, в ООН считают подлинной распространившуюся в Сети видеозапись, на которой запечатлен расстрел пленных солдатами ВСУ.