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В ООН отреагировали на убийство российских пленных на Украине

Армия
В ООН отреагировали на убийство российских пленных на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило свою озабоченность Киеву в связи со случаями расправ над российскими пленными, сообщила спикер УВКПЧ Марта Уртадо.

В комментарии ТАСС она заверила, что представители миссии ООН фиксируют все сообщения о нарушении гуманитарного права на территории Украины.

«Мы выразили озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных Вооруженными силами Украины», — сказала Уртадо.

По ее словам, в ООН считают подлинной распространившуюся в Сети видеозапись, на которой запечатлен расстрел пленных солдатами ВСУ.
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