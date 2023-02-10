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Посол РФ в Канаде пожаловался на агрессию в адрес сотрудников дипмиссии

Политика
Посол РФ в Канаде пожаловался на агрессию в адрес сотрудников дипмиссии

Российские дипломатические сотрудники в канадских городах подвергаются угрозам и агрессии, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Русофобская позиция местных СМИ и властей провоцирует антироссийские акции возле посольства, отметил Степанов.

«Участники из числа "западенской" украинской диаспоры и некоторые канадцы, из числа слабо знающих историю, подчас ведут себя агрессивно: нападают на автомобили дипломатов, фотографируют номера и пассажиров в салоне, включая членов семей и детей», — рассказал дипломат.

Также глава дипмиссии рассказал об угрозах, которые получают сотрудники представительства РФ. По его словам, сотрудники правоохранительных органов не всегда вовремя реагируют на сообщения о таких событиях.
канада русофобия Олег Степанов
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