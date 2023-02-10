Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал» через полтора года

Мбаппе вряд ли удастся покинуть Париж в июле 2023 года, так как клуб не согласится продать свой главный актив. Контракт между сторонами истекает 30 июня 2024 года, и, если форвард не активирует опцию продления договора еще на сезон, сможет покинуть «ПСЖ» совершенно бесплатно, передает североамериканское издание The Athletic.