Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ЦБ РФ обновил курсы иностранных валют

Экономика
ЦБ РФ обновил курсы иностранных валют

Центробанк России опубликовал курсы иностранных валют на выходные и понедельник, 13 февраля, следует из данных сайта российского финансового регулятора.

Курс доллара упал на 11 копеек относительно предыдущего показателя, до 72,79 рубля. Юань также продемонстрировал падение, но меньшее, чем у американской денежной единицы. Китайская нацвалюта снизилась на шесть копеек, до 10,69 рубля. Наибольшее падение в этой тройке показал евро, упав на 27 копеек, до 78,05 рубля.

Напомним, при определении валютных курсов Банк России руководствуется данными Московской биржи.
цб рф курсы валют рубль евро доллар юань
Военкоры ФАН
Лучшие в аду