ЦБ РФ обновил курсы иностранных валют

Курс доллара упал на 11 копеек относительно предыдущего показателя, до 72,79 рубля. Юань также продемонстрировал падение, но меньшее, чем у американской денежной единицы. Китайская нацвалюта снизилась на шесть копеек, до 10,69 рубля. Наибольшее падение в этой тройке показал евро, упав на 27 копеек, до 78,05 рубля.