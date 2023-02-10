Эксперт Насонов: учения НАТО стали прикрытием для диверсии на «Северных потоках»

Учения стран НАТО в Средиземном море были использованы в качестве прикрытия для диверсии на газопроводах «Северный поток», считает военный эксперт Роман Насонов.
В интервью телеканалу «360» он объяснил, что к случившемуся причастны США. По его словам, перед американскими военными была поставлена четкая задача провести диверсии. Для этого был разработан хитрый план по доставке водолазов к месту подрыва.
«Все внимание было приковано к странам НАТО, которые в это время проводили учения. Это было отвлекающим маневром. Именно после этих учений произошел подрыв», — сообщил он.
Насонов добавил, что появление американского самолета-разведчика P-8A Poseidon в районе инцидента свидетельствует о причастности США к случившемуся.