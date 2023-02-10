Моравецкий: решение о передаче истребителей Украине должно исходить от руководства НАТО

Любые решения относительно поставок истребителей на Украину должны приниматься руководством Североатлантического альянса. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передало издание The Guardian.
Политик подчеркнул, что власти государства начнут предпринимать соответствующие шаги только после согласования с НАТО. При этом в настоящее время не все страны-участники организации поддерживают инициативу о совместных закупках и производстве вооружений, признал Моравецкий.
«Польша в конце концов решит, что делать, когда будет однозначное решение, что истребители могут быть переданы Украине», — сказал глава правительства.
Тем не менее он добавил, что передача истребителей Киеву отвечает интересам сразу нескольких сторон — Украины, Европейского союза и НАТО.
Ранее стало известно о планах Польши инициировать совместную закупку боеприпасов для Украины странами ЕС. На важность данного проекта указал Матеуш Моравецкий.