Мария Кожевникова резко высказалась о сбежавших из России артистах

Актриса Мария Кожевникова гневно высказалась в адрес коллег, которые сбежали из России после начала специальной операции на Украине. Она считает, что артисты должны ответить за свои поступки.
Звезда сериала «Универ» убеждена, что представители российского шоу-бизнеса обязательно вернутся на родину. Однако в России их должно ждать наказание за содеянное.
«Те, кто без родины, на мой взгляд, должны заплатить в бюджет, чтобы вернуться. Я надеюсь, такой закон напишут!» — цитирует Кожевникову Telegram-канал «Звездач».
Напомним, спецоперация России в защиту мирного населения Донбасса спровоцировала отъезд многих артистов. Среди них актрисы Рената Литвинова и Чулпан Хаматова, певицы Земфира и Алла Пугачева, музыкант Андрей Макаревич✱ (признан иностранным агентом в РФ) и многие другие. Россияне осудили их за такое решение.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами