Венгрия недовольна нарушением прав этнических меньшинств на Украине

Венгерский политолог Балаж Тарнок раскритиковал политику Киева в отношении этнических меньшинств. Критике подвергся принятый в конце прошлого года закон «О национальных меньшинствах».
Формально новый закон должен был расширить права меньшинств для того, чтобы политика Киева соответствовала этнической политике Евросоюза. На практике же новый закон только урезал права этнических меньшинств.
По новому законодательству у них больше нет гарантий на беспрепятственное использование национальных символов. Сейчас рассмотрением соответствия нового закона нормам международного права занимается Венецианская комиссия, созданная при Совете Европы в 2002 году.
Украинская этническая политика не первый раз подвергается критике. Так, в начале февраля министр иностранных дел Венгрии обвинил Украину в дискриминации этнических венгров.