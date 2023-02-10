Лула прибыл в Вашингтон: президент Бразилии проводит встречу с Джо Байденом

Вашингтон, 10 февраля. Президент Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Вашингтон по приглашению президента Джо Байдена .
Ожидается, что переговоры президентов пройдут после встречи Лулы с сенатором Берни Сандерсом и другими парламентариями от Демократической партии. Вместе с президентом в столицу Соединенных Штатов прибыла министр окружающей среды Марина Сильва, которая, как ожидается, встретится со специальным представителем президента Байдена по климату Джоном Керри. В состав делегации также входят министры иностранных дел, финансов и расового равенства.
Министерство иностранных дел Бразилии ранее заявило, что поддержка демократии и окружающей среды являются основными темами визита Лулы в Вашингтон.
По информации американских СМИ, Белый дом может присоединиться к международному фонду, направленному на борьбу с уничтожением лесов Амазонки в Бразилии, о взносе США в решение этой проблемы может быть объявлено во время их встречи.
После прихода к власти Байдена американо-бразильские отношения значительно ухудшились. Экс-президент Жаир Болсонару придерживался консервативных взглядов, близких к идеологии трампистов, что негативно повлияло на связи с США. По словам экспертов, дальнейшее развитие отношений двух крупнейших экономик Западного полушария неопределенно. Ожидается, что встреча Лулы и Байдена установит вектор дальнейшего сотрудничества Бразилии и США.