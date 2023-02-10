Лула прибыл в Вашингтон: президент Бразилии проводит встречу с Джо Байденом

Ожидается, что переговоры президентов пройдут после встречи Лулы с сенатором Берни Сандерсом и другими парламентариями от Демократической партии. Вместе с президентом в столицу Соединенных Штатов прибыла министр окружающей среды Марина Сильва, которая, как ожидается, встретится со специальным представителем президента Байдена по климату Джоном Керри. В состав делегации также входят министры иностранных дел, финансов и расового равенства.