В СССР этого не случилось бы: общественники обсудили нападение пятиклассницы на ровесницу с ножом

Страшное преступление произошло 7 февраля в туалете подмосковного лицея № 10: пятиклассница набросилась с ножом на сверстницу и нанесла ей несколько десятков ранений. После совершённого, она вернулась в класс и спокойно сказала: «Я её убила». Пострадавшую прооперировали, она уже находится в сознании и хорошо помнит случившееся.