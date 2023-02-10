В СССР этого не случилось бы: общественники обсудили нападение пятиклассницы на ровесницу с ножом

Страшное преступление произошло 7 февраля в туалете подмосковного лицея № 10: пятиклассница набросилась с ножом на сверстницу и нанесла ей несколько десятков ранений. После совершённого, она вернулась в класс и спокойно сказала: «Я её убила». Пострадавшую прооперировали, она уже находится в сознании и хорошо помнит случившееся.
По этому поводу 10 февраля в студии Общественной службы новостей состоялась пресс-конференция: «Как обеспечить безопасность детей в школах?», участие в которой приняли президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский и глава Национального родительского комитета, член Общественного совета по правам ребенка Юрий Оболонский.
«Охрана — это всего лишь один из элементов безопасности в школах, — заметил Сергей Саминский. — Сейчас на первый план выходит психологическая работа с детьми, которую проводят специалисты. И это неудивительно, ведь возраст, в котором дети совершают преступления, упал с 14 лет, когда, собственно, и наступает уголовная ответственность, до, как мы видим, 11 лет».
Эксперт назвал «три кита», на которых держится безопасное пребывание детей в школах: хорошее финансирование систем безопасности, профессионализм охранников и грамотных психологов.
«Эта нападавшая девочка — игроманка, она даже сделала себе имя из игры, которое можно перевести как «Рыцарь смерти», — отметил Саминский. — Налицо большие психологические проблемы, с которыми никто не работал, но это, к сожалению, симптом у всего подрастающего поколения».
Юрий Оболонский отметил, что пропускная система работает должным образом только в отношении взрослых, которые заходят в школу — обыскивать ребенка охранник не имеет никакого права.
«Так что стандарты безопасности нужно менять, — подчеркнул он. — Должен также отметить, что осенью и весной во многих школах происходит настоящий «взрыв» буллинга, издевательств одних детей над другими. Почему это случается? Да потому что нет нормальных психологов в школах! Эта позиция у нас должным образом не финансируется!»
Сергей Саминский поддержал этот тезис и назвал причину плохого денежного обеспечения большинства школ: дело в том, что средства на содержание общеобразовательных учреждений идут из региональных бюджетов.
«Так что, если мы говорим о Москве, то тут все в порядке, — заметил эксперт. — А если это какая-то степь в Хакасии, то там безопасностью школ будут заниматься по остаточному принципу: наймут какую-нибудь бабушку у входа сидеть, и все».
Саминский также отметил, что одной из причин деструктивного поведения некоторых подростков является утрата школой воспитательной функции, как это было в СССР.
«С 90-х годов школы занимаются предоставлением образовательных услуг, как какая-нибудь коммерческая организация, — заявил он. — Это больше не вторая семья, как раньше. Да и сами семьи, в которых дети воспитываются, уже не те, что были в Союзе: в этом беспрерывном капиталистическом конвейере зарабатывания денег родители, не вылезающие со своих ста работ, совсем не занимаются детьми, а предоставляют их компьютерным играм».
Юрий Оболонский отметил, что и тот случай, по которому собрались все присутствовавшие на пресс-конференции, берет свое начало с воспитательных практик, которые применялись в семье 11-летней девочки, которая напала на другую школьницу с ножом.
«Если бы это была семья, где ребенку читали бы правильные книги и жили, что называется, его проблемами, ничего подобного бы не произошло, — подчеркнул эксперт. — И тут, я считаю, должна быть установлена как минимум гражданская ответственность для родителей, которые воспитывают своих детей так, что у тех случаются опасные для окружающих психические отклонения».
Ранее в Белгородской области 15-летнего подростка приговорили к 6,5 годам отбывания наказания в колонии за подготовку теракта в школе.