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Автомобили каршеринга стали участниками 20 с лишним ДТП в Нижегородской области в этом году

Общество

В 2022 году в Нижегородской области было зарегистрировано 180 аварий с участием каршеринговых автомобилей. В нынешнем году произошло уже 22 таких ДТП.

Автомобили каршеринга стали участниками 20 с лишним ДТП в Нижегородской области в этом году

В прошлом году в авариях, где участвовали машины из каршеринга, пострадали 26 человек. Один нижегородец погиб, сообщает ИА «Время Н».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в январе 2023 года на дорогах Нижегородской области зарегистрировано 17 аварий, где были задействованы машины из каршеринга. Еще пять таких ДТП произошло в феврале.

Довольно высокий процент аварий в случаях, когда водитель находится за рулем автомобиля, взятого в каршеринге, инспекторы связывают со снижением ответственности. Люди не так внимательны, когда ведут чужой автомобиль, взятый на время.
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