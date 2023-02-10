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Российские военные используют тактические нововведения в зоне проведения СВО

Армия
Российские военные используют тактические нововведения в зоне проведения СВО

Военкоры в зоне проведения СВО рассказали о тактических хитростях, применяемых для получения преимущества в бою. Военные используют не только проверенные лайфхаки, но и разрабатывают новые, подходящие под конкретную ситуацию.

Так, российские военные разработали своего рода переходник, который соединяет снаряд гранатомета РПГ-7 и миномётную мину. С помощью такой связки можно нанести больший урон противнику.

Чтобы обходить угрозу работы радиоэлектронной борьбы противника против отечественных беспилотных летательных аппаратов, российские военные прикрепляют БПЛА к удочкам с длинной леской, чтобы иметь больше рычагов для маневра и не дать противнику увести дрон.

Еще одним нововведением в сфере эксплуатации дронов стало использование пластиковых стаканчиков, которые зажимают скобу гранаты и не дают ей разорваться, пока она находится в воздухе.

К традиционным ухищрениям можно отнести использование снарядных ящиков для быстрого возведения блиндажей и отведения дымохода на несколько метров от укрытия, что создает более комфортные условия как в бытовом, так и в боевом отношениях.
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