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Участок дороги Владикавказ — Ларс открыли для всех видов транспорта с 10 февраля

Общество
Участок дороги Владикавказ — Ларс открыли для всех видов транспорта с 10 февраля

Улучшение погодных условий позволило открыть участок дороги из Владикавказа в н. п. Ларс для всех видов транспорта в обоих направлениях.

Трасса открыта с 16:20 10 февраля до особого распоряжения. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.

«Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н.п. Ларс в обоих направлениях с 16.20 10 февраля 2023 года до особого распоряжения», — заявили в ведомстве.

Ранее проезд по Военно-Грузинской дороге перекрыли из-за сильного снегопада. Отмечается, что в зимнее время этот участок часто закрывается из-за непогоды.
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