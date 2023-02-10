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Корнев объяснил, как повысить эффективность ПВО для защиты Крыма от британских ракет

Армия
Корнев объяснил, как повысить эффективность ПВО для защиты Крыма от британских ракет

Британские СМИ заявили, что украинские войска могут применить дальнобойные ракеты западного производства для ударов по Крыму. России следует повысить эффективность ПВО для защиты полуострова.

Таким мнением с «ПолитЭкспертом» поделился военный аналитик Дмитрий Корнев. Он объяснил, что в случае угрозы российские военные могут применять для перехвата британских ракет Harpoon и Storm Shadow системы ПВО С-400, а также ЗРК «Бук», «Тор» и «Панцирь».

«РФ придется "панцеризировать" все критически важные объекты. Нужно ставить ЗРПК рядом с ключевыми зданиями и создавать эшелонированную, пересекающуюся оборону», — сообщил эксперт.

По его словам, подобные шаги позволят многократно повысить вероятность перехвата вражеских ракет. Он отметил, что средства противовоздушной обороны должны дублировать друг друга, чтобы эффективность защиты возросла.
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