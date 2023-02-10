Корнев объяснил, как повысить эффективность ПВО для защиты Крыма от британских ракет

Таким мнением с «ПолитЭкспертом» поделился военный аналитик Дмитрий Корнев. Он объяснил, что в случае угрозы российские военные могут применять для перехвата британских ракет Harpoon и Storm Shadow системы ПВО С-400, а также ЗРК «Бук», «Тор» и «Панцирь».