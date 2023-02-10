Центробанк РФ продолжит работу по разблокировке замороженных активов

Российский финансовый регулятор будет продолжать работу по разблокировке замороженных активов Москвы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
По ее словам, Банк России и дальше будет пытаться изменить ситуацию с заблокированными в странах Евросоюза российскими активами.
Также Набиуллина отметила, что российская экономика может перейти к росту уже в середине текущего года.
Ранее совет директоров Центробанка России принял решение не менять ключевую ставку, которая ранее составляла 7,5%.