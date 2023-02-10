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Центробанк РФ продолжит работу по разблокировке замороженных активов

Экономика
Центробанк РФ продолжит работу по разблокировке замороженных активов

Российский финансовый регулятор будет продолжать работу по разблокировке замороженных активов Москвы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

По ее словам, Банк России и дальше будет пытаться изменить ситуацию с заблокированными в странах Евросоюза российскими активами.

Также Набиуллина отметила, что российская экономика может перейти к росту уже в середине текущего года.

Ранее совет директоров Центробанка России принял решение не менять ключевую ставку, которая ранее составляла 7,5%.
Банк России замороженные активы эльвира набиуллина
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