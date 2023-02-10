ОАЭ направили в пострадавшую от землетрясения Сирию четыре самолета с гумпомощью

Ранее в Дамаск прибыли еще три борта с грузами первой необходимости из Эмиратов.
Четыре самолета с гуманитарной помощью для Сирии (САР), пострадавшей от землетрясений, прибыли в международный аэропорт Дамаска из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
До этого власти ОАЭ сообщали, что планируют отправить в республику семь самолетов. Три из них уже совершили рейсы 8 февраля. Помощь была доставлена военно-транспортной авиацией, в состав груза вошли продукты питания, медицинские препараты и оборудование, а также палатки. Кроме того, Эмираты перебросили в Сирию и Турцию две сводные поисково-спасательные команды из состава министерства внутренних дел, полиции Абу-Даби и Дубая. Центральное правительство ОАЭ выделило на поддержку САР порядка 50 млн долларов, еще около 13,6 млн передали власти Дубая.
Сирийское руководство подтвердило прибытие гуманитарной помощи из других стран, в том числе из Эмиратов. Приземляющиеся самолеты разгружают и заправляют для взлета в кратчайшие сроки, чтобы освободить посадочную полосу для очередного борта. Тем не менее пока поддержка республики со стороны мирового сообщества носит ограниченный характер из-за наложенных на Дамаск санкций, которые Запад даже на фоне катастрофы снимать не спешит.
В частности, ЕС заявил о получении официальной просьбы о помощи со стороны властей САР и объявил о намерении выделить стране несколько миллиардов долларов. Однако остается непонятным, как будет распределяться эта помощь: через центральное правительство или же путем передачи «финансируемым партнерам». Вероятнее всего, незаконным вооруженным формированиям, как, например, планируют сделать США.
В настоящее время разбор завалов в Сирии ведется круглосуточно. Активное участие в этой работе принимают российские войска и переброшенные в республику спасательные команды из РФ и других стран, местное отделение Международного Красного Креста (МКК) и прочие организации. Кроме того, ранее о намерении помочь жителям республики заявили ливанские волонтеры.
Тем не менее процесс ликвидации последствий землетрясения замедляется по причине нехватки необходимой спецтехники или транспорта: их экспорт в САР запрещен многим странам из-за санкций. Ситуация усугубляется холодной погодой, с которой люди вынуждены бороться сами в ожидании прибытия помощи. При этом спасатели с большим трудом добираются до пострадавших северных регионов из-за распутицы и разрушения некоторых дорог.
Череда мощных землетрясений началась в Турции 6 февраля, толчки продолжались несколько дней. В результате на юго-востоке страны, а также в северных регионах Сирии были разрушены тысячи домов. Общее число погибших на данный момент оценивается более чем в 22 тысячи человек, однако ожидается, что цифры будут расти и далее по мере разбора завалов.