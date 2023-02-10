ОАЭ направили в пострадавшую от землетрясения Сирию четыре самолета с гумпомощью

До этого власти ОАЭ сообщали, что планируют отправить в республику семь самолетов. Три из них уже совершили рейсы 8 февраля. Помощь была доставлена военно-транспортной авиацией, в состав груза вошли продукты питания, медицинские препараты и оборудование, а также палатки. Кроме того, Эмираты перебросили в Сирию и Турцию две сводные поисково-спасательные команды из состава министерства внутренних дел, полиции Абу-Даби и Дубая. Центральное правительство ОАЭ выделило на поддержку САР порядка 50 млн долларов, еще около 13,6 млн передали власти Дубая.