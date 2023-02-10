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Футболку Месси выставили на торги в помощь пострадавшим при землетрясении в Турции

Спорт
Футболку Месси выставили на торги в помощь пострадавшим при землетрясении в Турции

Футболку с автографом аргентинского футболиста Лионеля Месси выставили на торги. Все вырученные средства будут направлены на помощь людям, пострадавшим при землетрясении в Турции.

Данной информацией в социальных сетях поделился турецкий футболист, защитник итальянского клуба «Аталанта» Мерих Демирал. Ранее он продал экипировку игрока Криштиану Роналду, выручив 200 тысяч евро. Они тоже пошли на благотворительность.

Мощное землетрясение в Турции произошло в начале февраля. В стране объявлен общенациональный траур. Чисто погибших в результате природного катаклизма превышает 18 тысяч человек. Свыше 72 тысяч граждан получили тяжелые травмы.
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