Футболку Месси выставили на торги в помощь пострадавшим при землетрясении в Турции

Футболку с автографом аргентинского футболиста Лионеля Месси выставили на торги. Все вырученные средства будут направлены на помощь людям, пострадавшим при землетрясении в Турции.
Данной информацией в социальных сетях поделился турецкий футболист, защитник итальянского клуба «Аталанта» Мерих Демирал. Ранее он продал экипировку игрока Криштиану Роналду, выручив 200 тысяч евро. Они тоже пошли на благотворительность.
Мощное землетрясение в Турции произошло в начале февраля. В стране объявлен общенациональный траур. Чисто погибших в результате природного катаклизма превышает 18 тысяч человек. Свыше 72 тысяч граждан получили тяжелые травмы.