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Indian Express: Вашингтон намерен вбить клин между Россией и Индией

Политика
Indian Express: Вашингтон намерен вбить клин между Россией и Индией

Американское руководство собирается приложить все усилия для того, чтобы вбить клин между Москвой и Нью-Дели. Журналисты Indian Express пролили свет на хитрый план Вашингтона.

Как пишут авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», Вашингтон считает дружеские отношения между Россией и Индией своей основной проблемой. По мнению членов сената США, сотрудничество с Кремлем идет вразрез с индийской «демократией». Поэтому Белый дом намерен исправить эту ситуацию, чтобы вновь распространить свое влияние на данный регион и навязать Нью-Дели собственные ценности, подчеркнули журналисты.

«США нужно отговорить Индию, чтобы она перестала полагаться на Россию, своего крупнейшего поставщика вооружений», – приводят авторы слова из доклада Белого дома.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материалы расследования относительно ЧП на «Северных потоках». Автор выяснил, что именно Вашингтон и Осло причастны к подрыву газопровода.
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