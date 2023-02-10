Американское руководство собирается приложить все усилия для того, чтобы вбить клин между Москвой и Нью-Дели. Журналисты Indian Express пролили свет на хитрый план Вашингтона.
Как пишут авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», Вашингтон считает дружеские отношения между Россией и Индией своей основной проблемой. По мнению членов сената США, сотрудничество с Кремлем идет вразрез с индийской «демократией». Поэтому Белый дом намерен исправить эту ситуацию, чтобы вновь распространить свое влияние на данный регион и навязать Нью-Дели собственные ценности, подчеркнули журналисты.
«США нужно отговорить Индию, чтобы она перестала полагаться на Россию, своего крупнейшего поставщика вооружений», – приводят авторы слова из доклада Белого дома.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материалы расследования относительно ЧП на «Северных потоках». Автор выяснил, что именно Вашингтон и Осло причастны к подрыву газопровода.