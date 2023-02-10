Indian Express: Вашингтон намерен вбить клин между Россией и Индией

Как пишут авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», Вашингтон считает дружеские отношения между Россией и Индией своей основной проблемой. По мнению членов сената США, сотрудничество с Кремлем идет вразрез с индийской «демократией». Поэтому Белый дом намерен исправить эту ситуацию, чтобы вновь распространить свое влияние на данный регион и навязать Нью-Дели собственные ценности, подчеркнули журналисты.