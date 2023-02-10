Депутат Занко предложила убрать Барбару Брыльску из «Иронии судьбы» с помощью нейросети

Польскую актрису Барбару Брыльску можно было бы убрать из культовой киноленты «Ирония судьбы, или С легким паром!». С таким предложением выступила депутат Государственной думы Ольга Занко.
Брыльска ранее обратилась к своей коллеге Лии Ахеджаковой, которая осудила спецоперацию на Украине, с призывом бежать из России. Занко, реагируя на слова звезды, подчеркнула, что некогда любимая всей страной актриса сделала свой выбор.
«Наша страна подарила ей славу и почет, но мы так же легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы»», — написала она в личном Telegram-канале.
Свой пост депутат сопроводила смонтированным отрывком из фильма Эльдара Рязанова, в котором с помощью нейросети Брыльску заменили на актрису Валентину Талызину.