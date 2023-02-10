Депутат Занко предложила убрать Барбару Брыльску из «Иронии судьбы» с помощью нейросети

Брыльска ранее обратилась к своей коллеге Лии Ахеджаковой, которая осудила спецоперацию на Украине, с призывом бежать из России. Занко, реагируя на слова звезды, подчеркнула, что некогда любимая всей страной актриса сделала свой выбор.