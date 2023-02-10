WP: Пентагон просит Конгресс США возобновить финансирование секретных программ на Украине

Пентагон обратился к Конгрессу США с призывом вернуться к финансированию на Украине сверхсекретных программ, закрытых из-за СВО. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников.
Если конгресс одобрит эту программу, командование войск спецназначения США сможет использовать украинцев для наблюдения за передвижениями военной техники ВС РФ.
При этом, непонятно, вернется ли на Украину американское командование, чтобы контролировать реализацию программы, или оно будет удаленно координировать ее из соседних стран.
Стоит отметить, что на финансирование этих мер необходимо тратить порядка 15 млн долларов ежегодно. На фоне расхождения членов конгресса в части выделения Киеву помощи, трудно сказать, будет ли принято такое решение. Но сторонники программы убеждены, что в сравнении с десятками миллиардов долларов, потраченных на вооружение украинской армии и восполнение собственного военного арсенала, это выгодная сделка.