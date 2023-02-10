WP: Пентагон просит Конгресс США возобновить финансирование секретных программ на Украине

Стоит отметить, что на финансирование этих мер необходимо тратить порядка 15 млн долларов ежегодно. На фоне расхождения членов конгресса в части выделения Киеву помощи, трудно сказать, будет ли принято такое решение. Но сторонники программы убеждены, что в сравнении с десятками миллиардов долларов, потраченных на вооружение украинской армии и восполнение собственного военного арсенала, это выгодная сделка.