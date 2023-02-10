Военкор Котенок: Решение о поставках Украине истребителей F-16 на Западе уже принято

Как заявила 10 февраля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина официально отправила запрос Амстердаму на поставку истребителей F-16. Военный эксперт Юрий Котенок сообщил ФАН по этому поводу, что с такими истребителями вполне способны бороться и ПВО, и боевая авиация ВВС России.
По словам голландского министра, просьба Украины «вполне понятна, но ее нелегко выполнить».
«Нам нужно обсудить поставку F-16 с США и другими нашими союзниками. И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь», — сказала она.
При этом Оллонгрен не исключила, что в перспективе Украина станет одной из стран, где будут использоваться F-16. «Эта страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как это было раньше», — отметила министр.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что «решения по поставкам Киеву истребителей должны быть приняты за закрытыми дверями». В свою очередь, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что его страна «сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МиГ-29». Ранее президент Украины Владимир Зеленский напрямую обратился к Хегеру, попросив его оказать военную помощь. По предварительным данным, речь может идти об 11 или 12 самолетах, которые сейчас находятся в Словакии.
10 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило, что «никто из лидеров стран Евросоюза пока не принял обязательств по передаче Украине современных западных истребителей». Ранее министр обороны Великобритании Бэн Уоллес заявил, что Лондон «не будет немедленно передавать Украине истребители». Напомним, самолет F-16 является самым распространенным реактивным истребителем четвертого поколения, он составляет основу ВВС во многих из 19 закупивших его стран.
Военный эксперт Юрий Котенок сообщил ФАН по этому поводу, что все нынешние «туманные» высказывания европолитиков — не более чем ширма, а решение о поставках F-16 на Украину уже на самом деле принято.
«Насколько я понимаю логику процесса, решение о поставках истребителей F-16 на Украину коллективным Западом уже принято. В том, чтобы добиться этого, и состояла одна из задач вот этого «чеса» по столицам Западной Европы, который на днях предпринял президент Зеленский. На дипломатическом языке обещание «предоставить истребители» фактически означает принятое решение. Теперь вопросы остаются только по срокам, в которые это может быть сделано», — указал Котенок.
Да, пока что британцы, словаки или голландцы мнутся, говоря, что, мол, «это будет нелегко, у самих мало» и т.д., напомнил он.
«Но это связано с двумя факторами. Во-первых, западные лидеры пытаются понять, что происходит на линии фронта. Они смотрят, как будут складываться дела у ВСУ, чтобы не попасть впросак с этими поставками. Во-вторых, европейцы, «напуская тумана», пытаются ввести в заблуждение российскую разведку и военных, — считает аналитик. — Хотя, повторю, решение принято, американцы не будут рассчитывать на поставки собственных истребителей F-16, а сделают ставку на своих европейских союзников. Это типичная тактика англосаксов — обеспечивать продолжение конфликта чужими руками, и при этом всячески модерировать этот процесс».
Военкор Котенок не исключил, что в ближайшем будущем поставки истребителей F-16 будут вестись Киеву из европейских государств.
«Это Голландия, Британия, Словакия и многие другие страны, имеющие на вооружении эти, в общем-то, устаревшие самолеты — ведь впервые они поднялись в воздух в далеком 1977-м. А если поставок из европейских стран не хватит, то в какой-то момент США могут прибегнуть и к поставкам своих истребителей — с целью насытить авиапарк коллективного Запада, воюющего против РФ, — уверен аналитик. — По моим данным, тех же истребителей F-16 на складах Вооруженных сил США накоплено больше тысячи штук, это огромное количество! Поэтому, при необходимости, они всегда могут перекинуть часть своего авиационного крыла поближе к границам России».
Военный аналитик назвал F-16 «многофункциональным самолетом», эффективность которого, тем не менее, не стоит переоценивать.
«Это все же далеко не новое оружие, и уж тем более, никакое не «вундерваффе». Это такая «боевая воздушная лошадка», которая используется западными армиями на протяжении десятилетий. Если не ошибаюсь, у этого истребителя всего один двигатель, что, по нынешним временам, не очень здорово для боевой машины. То есть, у этого самолета есть целый ряд недостатков, и в ходе других конфликтов в разных точках мира по нему не раз успешно работали средства ПВО советского и российского производства», — отметил эксперт.
По его мнению, поставки истребителей F-16 Киеву будут вестись по уже отработанной Западом схеме.
«Сначала — пробные, дозированные поставки, затем этот объем увеличится. Думаю, в ближайшие месяцы в ВСУ может быть поставлено несколько десятков этих истребителей различных модификаций. Но не стоит думать, что Украина получит от Запада «все и сразу» — для начала специалисты НАТО будут оценивать, как эти самолеты покажут себя на полях сражений, — продолжил аналитик. — У F-16 достаточно большой радиус действия — больше тысячи километров, так что он способен работать в воздушном пространстве Украины с аэродромов Польши и Румынии. Безусловно, задача номер один у этих самолетов — перекрыть акваторию Черного моря, и создать угрозу российским коммуникациям и вблизи Крыма, и на самом полуострове».
В качестве меры противодействия этим истребителям Котенок назвал максимальное укрепление российских сил ПВО.
«Нужно насыщать комплексами «Тор», «Панцирь» и С-300 и наши боевые порядки, и объектовое ПВО в Крыму и в новых регионах России, а также на юге страны. При этом действующая авиация ВВС РФ способна вполне эффективно бороться с истребителями F-16, поскольку это — не самый мощный и современный самолет. Тем не менее его поставки на Украину могут в какой-то мере сократить нынешнее российское преимущество в украинском небе», — заключил военкор Котенок.
Как заявил 10 февраля западным СМИ замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, боеприпасы у ВСУ сегодня находятся «почти на нуле». По его словам, амуниция и боезапас у украинских военных очень быстро заканчивается из-за интенсивности боев.
«Мы отчаянно нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах и истребителях», — сказал Жовква.
По его словам, истребители нужны Киеву, в том числе, для перехвата баллистических ракет ВКС РФ, которые сейчас Украина не способна сбивать. При этом в Киеве уверены, что украинским пилотам не придется учиться управлять западными истребителями несколько лет, и «пилоты будут готовы уже весной, поскольку они очень опытные».