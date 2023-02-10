Военкор Котенок: Решение о поставках Украине истребителей F-16 на Западе уже принято

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что «решения по поставкам Киеву истребителей должны быть приняты за закрытыми дверями». В свою очередь, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что его страна «сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МиГ-29». Ранее президент Украины Владимир Зеленский напрямую обратился к Хегеру, попросив его оказать военную помощь. По предварительным данным, речь может идти об 11 или 12 самолетах, которые сейчас находятся в Словакии.