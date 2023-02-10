Законопроект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий внесен в Госдуму

Авторы инициативы предлагают внести изменения в Федеральный закон «О ветеранах». Согласно тексту законопроекта, ветеранам могут предоставить право на бесплатную парковку в платных зонах. Дата рассмотрения законопроекта, зарегистрированного и направленного председателю Госдумы Вячеславу Володину, в настоящее время неизвестна.