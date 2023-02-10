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Законопроект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий внесен в Госдуму

Общество
Законопроект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий внесен в Госдуму

Российских ветеранов боевых действий могут освободить от обязанности оплачивать парковку. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщается в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Авторы инициативы предлагают внести изменения в Федеральный закон «О ветеранах». Согласно тексту законопроекта, ветеранам могут предоставить право на бесплатную парковку в платных зонах. Дата рассмотрения законопроекта, зарегистрированного и направленного председателю Госдумы Вячеславу Володину, в настоящее время неизвестна.
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