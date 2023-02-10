Социолог Грилль заявил о подготовке полномасштабного участия Запада в боевых действиях на Украине

Запад поставит на Украину истребители вместе с пилотами НАТО, потому что подготовить летчиков ВСУ для нового типа самолетов за короткое время невозможно, заявил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.
Киевские власти запросили у голландских коллег истребители F-16. Об этом сообщает министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
«Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам необходимо обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками», — сказала она.
Грилль допускает, что нужное количество самолетов соберут по всем странам НАТО. А вот с летным составом, по его словам, все намного сложнее.
«Мне очевидно, что пилотировать их будут летчики натовские, а не украинские. Подготовить столько асов для новых типов истребителей за короткое время просто невозможно, это весьма трудоемкий и длительный процесс. Разве что отдельных укропилотов обучат, но не массово», — заявил собеседник ФАН.
Как отметил социолог, мы наблюдаем выход боевых действий на совершенно новый уровень. По его словам, готовится прямое участие НАТО на стороне Украины, что повысит риски мирового конфликта и войны.
«Предположу, что на самолеты даже могут нанести опознавательные знаки ВВС Украины. Однако этот "фигов листок" все равно не скроет участия натовцев в воздушных сражениях.
В последнее время на Западе заговорили о "кореизации" военного конфликта в "незалежной". А это не только разделение территорий по условной "38-й параллели", но и полномасштабная вовлеченность западной коалиции в боевые действия. А уж как она будет именоваться: "войска ООН", НАТО или какие-нибудь "Европейские объединенные силы" — значения не имеет», — подытожил эксперт.
Ранее Филипп Грилль заявил ФАН, что Запад продолжит поддержку киевского режима до последнего жителя Украины. Главное — досадить России, а сколько погибнет — неважно.