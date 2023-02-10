Социолог Грилль заявил о подготовке полномасштабного участия Запада в боевых действиях на Украине

Запад поставит на Украину истребители вместе с пилотами НАТО, потому что подготовить летчиков ВСУ для нового типа самолетов за короткое время невозможно, заявил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.