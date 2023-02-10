Олимпийский чемпион по хоккею Кожевников назвал скунсом критикующем российский спорт Гашека

Воспитанник московского «Спартака», двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о поведении бывшего вратаря красно-белых Доминике Гашеке. Россиянин признался, что не может прокомментировать слова своего коллеги.
Гашек на протяжении последнего года не раз высказывался против российских игроков. Недавно чех раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что в Матче всех звезд приняли участие сразу девять россиян.
«Я ничем не могу объяснить позицию Гашека, он чисто скунс. Залез в политику, ничего не добился, значит, надо себя постоянно чем-то поддерживать» — цитирует специалиста РИА Новости.
Ранее президент Чешской хоккейной федерации Алоиз Гадамчик выразил сожаление, что сборная России ен принимает участие в Чемпионате мира. Специалист очень хотел бы видеть россиян в Праге и Остраве в 2024 году.