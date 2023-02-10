Упавшие строительные леса парализовали движение по Малому проспекту Петроградской стороны

Движение транспорта на Малом проспекте Петроградской стороны оказалось существенно затруднено после падения строительных лесов на проезжую часть. Об инциденте сообщает в пятницу 78.ru.
Данных о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причина обрушения конструкций устанавливаются.
Напомним, 10 февраля в Северной столице было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 25 метров в секунду. Было принято решение закрыть дамбу из-за угрозы наводнения.
Несмотря на сильный снегопад, на улицы вышли лишь 300 единиц уборочной техники, что крайне мало для таких погодных условий. В итоге в городе продолжает расти число ДТП, а петербуржцам приходиться «месить» снег под своими ногами. В этом время команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему, демонстрируя пренебрежительное отношение к городу и его жителям.