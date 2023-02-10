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Упавшие строительные леса парализовали движение по Малому проспекту Петроградской стороны

Происшествия
Упавшие строительные леса парализовали движение по Малому проспекту Петроградской стороны

Движение транспорта на Малом проспекте Петроградской стороны оказалось существенно затруднено после падения строительных лесов на проезжую часть. Об инциденте сообщает в пятницу 78.ru.

Данных о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причина обрушения конструкций устанавливаются.

Напомним, 10 февраля в Северной столице было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 25 метров в секунду. Было принято решение закрыть дамбу из-за угрозы наводнения.

Несмотря на сильный снегопад, на улицы вышли лишь 300 единиц уборочной техники, что крайне мало для таких погодных условий. В итоге в городе продолжает расти число ДТП, а петербуржцам приходиться «месить» снег под своими ногами. В этом время команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему, демонстрируя пренебрежительное отношение к городу и его жителям.
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