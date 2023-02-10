Упавшие строительные леса парализовали движение по Малому проспекту Петроградской стороны

Несмотря на сильный снегопад, на улицы вышли лишь 300 единиц уборочной техники, что крайне мало для таких погодных условий. В итоге в городе продолжает расти число ДТП, а петербуржцам приходиться «месить» снег под своими ногами. В этом время команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему, демонстрируя пренебрежительное отношение к городу и его жителям.