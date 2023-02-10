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Два водителя погибли в результате ДТП в Самарской области

Происшествия
Два водителя погибли в результате ДТП в Самарской области

Смертельная автомобильная авария случилась в ночь с четверга на пятницу на трассе в Самарской области. В районе н. п. Домашка столкнулись и загорелись два большегруза - Volvo и Mercedes-Benz. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Как пишет информационный портал sovainfo.ru, ДТП произошло в Кинельском районе Самарской области на 61-м км трассы «Подъезд к Оренбургу от «Урал» М5». Два грузовика столкнулись и загорелись. В результате автомобили полностью выгорели, а водители обеих машин погибли на месте.

Место дорожно-транспортного происшествия оградили. Там работают сотрудники прокуратуры. Деятельность правоохранителей координирует заместитель Кинельского межрайонного прокурора Владимир Пудовкин.

Прокуратура уже инициировала проверку по факту аварии. Эксперты дадут оценку работе ответственных за обслуживание данного участка автомагистрали, заявили в ведомстве.
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