Военный эксперт Кнутов рассказал, как Киев добивается ускорения поставок оружия от Запада

Военный историк уверен, что Запад начинает отходить от безоговорочной и тотальной поддержки Украины, что, конечно, не может нравиться киевскому режиму. В настоящий момент Киев не остановится ни перед чем, чтобы в сжатые сроки создать для себя материальную базу для весеннего наступления, и поэтому следует ожидать различных провокаций. Все это не остается незамеченным мировым сообществом, а значит, времени почти не осталось.