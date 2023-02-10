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Военный эксперт Кнутов рассказал, как Киев добивается ускорения поставок оружия от Запада

Весь мир
Военный эксперт Кнутов рассказал, как Киев добивается ускорения поставок оружия от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в турне по Европе просить боеприпасы, бронетехнику и самолеты. У этого есть две причины, заявил в беседе с международной редакцией ФАН военный историк Юрий Кнутов.

Эксперт прокомментировал заявления украинских чиновников о почти закончившихся боеприпасах.

«Первая причина — поторопить своих европейских партнеров в поставках вооружения. Вторая — киевский режим ведет накопление боеприпасов. Необходимо это им для анонсированного в марте — начале апреля наступления. Для этого Украине требуется большое количество различного оружия и существует нужда в скорейших его поставках», — считает собеседник ФАН.

Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква сообщил, что у Украины практически закончились все боеприпасы. Он также напомнил, что страна нуждается в дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.

Это не первое заявление подобного рода, которое исходит из Киева. Зеленский 8 февраля во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Ранее Германия объявила о поставке на Украину танков Leopard 2 к концу марта, аналогичные действия могут предпринять другие страны ЕС, у которых есть такие машины, Берлин это разрешил. США также анонсировали поставку танков «Абрамс».

По мнению Юрия Кнутова, офис Зеленского пойдет на любые шаги и провокации для достижения своих целей.

«Важным моментом является и то, что все чаще раздаются голоса в европейских элитах, которые призывают пересмотреть отношение к помощи Украине. В такие моменты Киев намеренно создает кровавые провокации с десятками жертв, обвинив в этом Россию», — отметил Юрий Кнутов.

Военный историк уверен, что Запад начинает отходить от безоговорочной и тотальной поддержки Украины, что, конечно, не может нравиться киевскому режиму. В настоящий момент Киев не остановится ни перед чем, чтобы в сжатые сроки создать для себя материальную базу для весеннего наступления, и поэтому следует ожидать различных провокаций. Все это не остается незамеченным мировым сообществом, а значит, времени почти не осталось.

Россия еще прошлой весной направила ноту протеста НАТО, предупредив членов альянса, что, поставляя оружие Украине, те «играют с огнем».

Заявления офиса Зеленского становятся все требовательнее. Украина демонстрирует свою готовность не останавливаться ни перед какими преградами для достижения своих целей. Аппетиты Киева растут, поэтому за заявлениями о почти закончившихся боеприпасах последуют новые, более громкие заявления.
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