Военный эксперт Кнутов рассказал, как Киев добивается ускорения поставок оружия от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в турне по Европе просить боеприпасы, бронетехнику и самолеты. У этого есть две причины, заявил в беседе с международной редакцией ФАН военный историк Юрий Кнутов.
Эксперт прокомментировал заявления украинских чиновников о почти закончившихся боеприпасах.
«Первая причина — поторопить своих европейских партнеров в поставках вооружения. Вторая — киевский режим ведет накопление боеприпасов. Необходимо это им для анонсированного в марте — начале апреля наступления. Для этого Украине требуется большое количество различного оружия и существует нужда в скорейших его поставках», — считает собеседник ФАН.
Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква сообщил, что у Украины практически закончились все боеприпасы. Он также напомнил, что страна нуждается в дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.
Это не первое заявление подобного рода, которое исходит из Киева. Зеленский 8 февраля во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Ранее Германия объявила о поставке на Украину танков Leopard 2 к концу марта, аналогичные действия могут предпринять другие страны ЕС, у которых есть такие машины, Берлин это разрешил. США также анонсировали поставку танков «Абрамс».
По мнению Юрия Кнутова, офис Зеленского пойдет на любые шаги и провокации для достижения своих целей.
«Важным моментом является и то, что все чаще раздаются голоса в европейских элитах, которые призывают пересмотреть отношение к помощи Украине. В такие моменты Киев намеренно создает кровавые провокации с десятками жертв, обвинив в этом Россию», — отметил Юрий Кнутов.
Военный историк уверен, что Запад начинает отходить от безоговорочной и тотальной поддержки Украины, что, конечно, не может нравиться киевскому режиму. В настоящий момент Киев не остановится ни перед чем, чтобы в сжатые сроки создать для себя материальную базу для весеннего наступления, и поэтому следует ожидать различных провокаций. Все это не остается незамеченным мировым сообществом, а значит, времени почти не осталось.
Россия еще прошлой весной направила ноту протеста НАТО, предупредив членов альянса, что, поставляя оружие Украине, те «играют с огнем».
Заявления офиса Зеленского становятся все требовательнее. Украина демонстрирует свою готовность не останавливаться ни перед какими преградами для достижения своих целей. Аппетиты Киева растут, поэтому за заявлениями о почти закончившихся боеприпасах последуют новые, более громкие заявления.