Молодые архитекторы преобразят малые города и села Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный объяснил важность проекта «Архитектурная экспедиция».
По словам Шатурного, в регион для участия в проекте по развитию малых городов и сел Псковской области прибыли около 40 молодых архитекторов из Московского архитектурного института. Перед ними стоит задача по созданию комфортной архитектурной среды проживания, чтобы предотвратить отток населения, сообщает «Псковская Лента Новостей».
Молодые московские и псковские архитекторы планируют разработать концептуальные проекты развития семи объектов различных типов и функционального назначения на территории Гдова, Палкино, Пскова, Печор, Порхова, а также села Середка.