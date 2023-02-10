Молодые архитекторы преобразят малые города и села Псковской области

По словам Шатурного, в регион для участия в проекте по развитию малых городов и сел Псковской области прибыли около 40 молодых архитекторов из Московского архитектурного института. Перед ними стоит задача по созданию комфортной архитектурной среды проживания, чтобы предотвратить отток населения, сообщает «Псковская Лента Новостей».