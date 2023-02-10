Посол КНР в России Ханьхуэй констатировал выход на новый уровень отношений между странами

Сотрудничество Китая и России вышло на новый уровень. Об этом заявил китайские посол в Москве Чжан Ханьхуэй.
По словам дипломата, западные санкции и последствия пандемии коронавируса не смогли пошатнуть партнерство двух государств. Соответствующее заявление он сделал во время церемонии передачи оборудования из КНР в музее-заповеднике «Горки Ленинские».
«Благодаря стратегическому руководству представителя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина динамично развиваются китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», — подчеркнул Ханьхуэй.
Ранее МИД КНР призвал США объясниться после выхода разоблачающей статьи журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». В ведомстве призвали Вашингтон к ответу либо предоставлению миру доказательств невиновности.