В Тольятти учитель заставил школьников есть бумагу

Инцидент произошел в Тольяттинской школе №62. На распространившейся в интернете видеозаписи видно, как мужчина подошел к парте, приказал двум ученикам открыть рты и заставил их есть бумагу.
Это же действие он повторил с детьми сидящими за соседней партой, после чего назвал их двоечниками и вернулся к доске. Произошедшее вызвало бурную реакцию общественности. Комментаторы разделились на два лагеря. Часть людей уверенна, что видеозапись вырвана из контекста. Другие же считают, что подобное поведение недопустимо для педагога.
Причины подобного поступка на данный момент не выяснены. Обстоятельствами происшествия занимается местный департамент образования.
В последнее время в сети все чаще появляется информации об инцидентах в российских школах. Так, 8 февраля в Челябинской школе произошла массовая драка на почве национальной неприязни. Полиция проводит разбирательство и устанавливает причины.