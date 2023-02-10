В Тольятти учитель заставил школьников есть бумагу

Это же действие он повторил с детьми сидящими за соседней партой, после чего назвал их двоечниками и вернулся к доске. Произошедшее вызвало бурную реакцию общественности. Комментаторы разделились на два лагеря. Часть людей уверенна, что видеозапись вырвана из контекста. Другие же считают, что подобное поведение недопустимо для педагога.