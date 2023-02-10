Набиуллина: экономика РФ начнет расти в середине 2023 года

Экономика России перейдет к росту в середине текущего года, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Председатель российского финансового регулятора отметила, что для более полной оценки западных ограничений на российскую нефть необходимо время. Также Набиуллина заявила о снижении рисков глобальной инфляции.
Напомним, на сегодняшнем заседании совет директоров Банка России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%.
Ранее европейские лидеры и дипломаты говорили о том, что в Евросоюзе продолжается работа над законодательной базой для изъятия российских замороженных активов.