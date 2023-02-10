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Пострадавшие в результате землетрясения в Турции смогут снять квартиру за счет государства

Общество
Пострадавшие в результате землетрясения в Турции смогут снять квартиру за счет государства

Правительство Турции готово компенсировать затраты на аренду квартиры гражданам, пострадавшим в результате мощного землетрясения. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства выступил с речью в провинции Адыяман, в ходе которой дал комментарии по вопросам о землетрясении. По словам президента, граждане, пострадавшие в результате землетрясения и не пожелавшие жить в палаточных городках, могут снять квартиру. Власти страны покроют все затраты, связанные с арендой. При этом оплата будет проводиться в течение всего года.
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