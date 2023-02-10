Очередной бой со стихией проигран: аномальный снегопад демонстрирует безразличие властей

Аномальный снегопад и оранжевый уровень погодной опасности нагрянули в Северную столицу в пятницу, 10-го февраля. Движение на дорогах затруднено из-за плохой видимости, по всему городу шестибалльные пробки, сильный ветер буквально сбивает горожан с ног. За весь зимний период 2022-2023 года — это едва ли не единственный случай, когда стихия бушует с неимоверной интенсивностью. Прибрежные районы буквально сдуваются штормовым ветром, который может достигать 20-24 м/с.