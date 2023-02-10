Очередной бой со стихией проигран: аномальный снегопад демонстрирует безразличие властей

Ежегодная борьба со стихией каждый раз демонстрирует неспособность администрации Санкт-Петербурга сделать «работу над ошибками». Новый снегопад парализовал город.
Аномальный снегопад и оранжевый уровень погодной опасности нагрянули в Северную столицу в пятницу, 10-го февраля. Движение на дорогах затруднено из-за плохой видимости, по всему городу шестибалльные пробки, сильный ветер буквально сбивает горожан с ног. За весь зимний период 2022-2023 года — это едва ли не единственный случай, когда стихия бушует с неимоверной интенсивностью. Прибрежные районы буквально сдуваются штормовым ветром, который может достигать 20-24 м/с.
Однако проблемы наблюдались и до этого, в спокойные дни. И даже тогда, когда температура воздуха поднималась выше нуля градусов и практически самостоятельно выполняла работу, которую должна была выполнять снегоуборочная техника, ежегодно закупаемая Смольным на миллионы рублей. Предыдущие снегопады вскрыли, можно сказать халатное отношение властей к уборке снежных масс и наледи.
О возможных проблемах, связанных с погодными условиями, жители Санкт-Петербурга были предупреждены еще накануне, 9-го февраля. МЧС России объявили об оранжевом уровне опасности через массовую СМС-рассылку, поэтому не знать о том, что сегодняшний день может стать испытанием для коммунальщиков, было просто невозможно. В субботу, 11-го февраля, согласно сообщениям ведомства, ожидается усиление ветра до 18 м/с.
Но даже предупреждение не побудило городскую администрацию предпринимать какие-либо действия. Снегоуборочная техника, которую должны были оперативно разместить по Санкт-Петербургу, отсутствует на улицах, в очередной раз доказывая безразличие властей.
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